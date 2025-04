Hamburg

Maifeier der MLPD

Kommt zu unserer Maifeier und wir tanzen gemeinsam in den Mai. Eine kleine Ansprache zum 1. Mai mobilisiert uns, offensiv am nächsten Tag aufzutreten. Es gibt ein Mitbringbuffet - für Beiträge dafür, meldet euch unter 01792270042, hamburg@mlpd.de. Für den schönen Saal von Via Cafélier müssen wir leider eine kleinen Kostenbeitrag von 5€/3€ nehmen.

Ort: Hamburg, Paul-Dessau-Straße 4

Kontakt: Kreisleitung Hamburg-West

Telefon: 01792270042

E-Mail: hamburg@mlpd.de