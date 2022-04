Wir über uns

Vorstellung der MLPD Gera

Die MLPD steht als revolutionäre Arbeiterpartei in Deutschland für den echten Sozialismus. Zusammen mit ihrem Jugendverband REBELL ist sie bisher in rund 500 Städten in allen Bundesländern Deutschlands aktiv. Die noch junge Ortsgruppe der MLPD in Gera wurde Ende 2019 gegründet. Auch gibt es in Gera eine Ortsgruppe des REBELL.