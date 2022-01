Gemeinsam gegen Provokationen von Faschisten, AfD und Corona-Leugnern ! Wirklicher Protest ist links!

Oberbürgermeister Julian Vonarb ist den Faschisten, der AfD und Corona-Leugnern ein Dorn im Auge, weil er sich zurecht gegen die Gesundheitsgefährdung der Bevölkerung durch eine Teilnahme an den sogenannten „Spazier-gängen“ , ohne notwendigen Abstand und Masken ausgesprochen hat. Es ist eine durchsichtige Heuchelei, wenn sich der AfD- Fraktionsvorsitzende Dr. Harald Frank auf der Stadtratssitzung am Mittwoch dafür entschuldigte, dass die Adresse des Oberbürgermeisters in der von ihm herausgegebenen Zeitung „Neues Gera“ veröffentlicht wurde. Das gleiche trifft auf den Neofaschisten Stefan Brandner zu, der auf der Stadtratssitzung die Demonstrationen der Corona-Leugner verteidigte. Die AfD ist ein bürgerlich getarnter Wegbereiter des Faschismus!

Kritik an dem desaströsen Corona-Krisenmanagement der Bundes- und Landesregierung ist berechtigt! Es geht einseitig auf Kosten der Masse der Bevölkerung und schützt um jeden Preis die Profite der Konzerne und Banken. Es gibt jedoch keine Begründung, für den Protest dagegen, gemeinsam mit Faschisten auf die Straße zu gehen. Wirklicher Protest ist links!

Um die Sache anzuheizen, verbreitete ein bekannter Neonazi am Dienstag, dass der am Montag durch einen Polizeieinsatz vor dem KuK bewusstlos gewordene Mensch gestorben sei. Tatsächlich konnte dieser nach einem kurzen Aufenthalt im SRH-Waldklinikum und einer ambulanten Behandlung wieder nach Hause gehen.

Es ist bekannt, dass die in Gera im Mai 2020 begonnenen „Corona-Spaziergänge“ im Hintergrund von Beginn an von bekannten Nazis, den „Reichsbürgern“, der NPD und faschistoiden Kräften aus den Reihen der AfD organisiert wurden. Was veranlasst dennoch „normale“ Mitbürger, an den sogenannten „Corona-Spaziergängen“ teilzunehmen? Nicht wenige sind heute durch die Regierungspolitik existenziell betroffen – kleine Selbstständige, Niedriglöhner, Arbeitslose. Andere sind verunsichert durch die im Vergleich mit anderen Impfstoffen höhere Zahl an Impfreaktionen. Der größte Teil der Demonstranten verharmlost die Gefährlichkeit des Virus und lehnt Maßnahmen zum Gesundheitsschutz ab, weil sie ihre „Freiheit“ eingeschränkt sehen. Dabei endet die persönliche Freiheit immer dort, wo die Verantwortung für andere und für die Gesellschaft beginnt.