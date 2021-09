AfD und Stefan Brandner: Vorwärts in die ungebremste Umweltzerstörung

Die jüngste verheerende Unwetter- und Umweltkatastrophe ist ein direktes Ergebnis davon. Dennoch sieht AfD-Chef Meuthen keinen Zusammenhang zwischen Hochwasser und Klimakrise.

Übertroffen wird er allerdings von dem AfD-Vize Stefan Brandner, der allen Ernstes behauptet, dass solche » Wetter- Extreme auch durch immer mehr Windräder ausgelöst werden könnten.« Fürwahr eine Spitzenleistung wissenschaftlicher Erkenntnis.

Neuere Studien sagen aufgrund der Auswertung der Entwicklung in den letzten Jahrzehnten voraus, dass bis zum Ende des Jahrhunderts, sowohl im globalen Maßstab, als auch mitten in Europa, eine Vervielfachung solcher Umweltkatastrophen auftreten werden, wenn nicht endlich einschneidende Sofortmaßnahmen gegen die weitere Erderwärmung ergriffen werden. Ist der Kapitalismus aufgrund der Profitwirtschaft überhaupt in der Lage dieses Problem zu lösen? Berechtigte Zweifel sind angebracht.Wer wie Jörg Meuthen und Stefan Brandner die heraufziehende Klimakatastrophe leugnet, der wird die Erde auch noch zur Scheibe erklären.



Petra Ilius