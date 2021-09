AfD-Anhänger zerstören und beschädigen Wahlplakate anderer Parteien

So sind eine ganze Reihe von Plakaten in Ost Bieblach mit den Buchstaben AfD beschmiert. Die Zerstörung der Plakate in Langenberg wurde beim Straßenverkehrsamt gemeldet. Da im Gegensatz zu den zerstörten Plakaten, ausschließlich solche von der AfD unbehelligt blieben, ist eindeutig, von welchen Spektrum diese Zerstörungen erfolgten.



Dieter Ilius, Direktkandidat der internationalistische Liste/MLPD sagt dazu:

» Die gezielte Zerstörung und Verunstaltung von Wahlplakaten der MLPD, der Linkspartei und der SPD, zeigt den Charakter derjenigen auf, die daran beteiligt waren. Während sich die AfD und ihr Direktkandidat Stefan Brandner in der Öffentlichkeit als Bewahrer von „Freiheit und Demokratie„ darstellen, weist diese Aktion ihrer Anhänger auf den tatsächlichen ultrareaktionären, faschistoiden Charakter der AfD hin. Dagegen sollten sich alle antifaschistischen Kräfte zusammen schließen. Ich möchte alle demokratisch eingestellten Mitbürger bitten, selbst darauf zu achten, dass von Anhängern der AfD keine weiteren Wahlplakate zerstört oder verunstaltet werden.«