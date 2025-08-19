Esslingen

Zimmerwald-Konferenz 2.0 - PUBLIC VIEWING

Am 6.September findet in Zürich die Zimmerwald.Konferenz 2.0 statt. Wir brauchen eine breite internationale Zusammenarbeit gegen Faschismus und Krieg. Die Konferenz lehnt sich an die Zimmerwaldkonferenz von 1915 an, die damals die "Burgfriedenspolitik" verurteilte. Ein breites Spektrum von Teilnehmern hat sich in Zürich angemeldet. Ab 9 Uhr hast du die Möglichkeit, an der Online-Übertragung teilzunehmen. Wir fahren von Esslingen aus zu unterschiedlichen Zeiten ins ABZ-Süd nach S-Untertürkheim. Falls du eine Mitfahrgelegenheit suchst, melde dich am besten per Email.

Ort: Esslingen, Fahrt nach Untertürkheim zum Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10

