Tacheles Juli 2026

In dieser Nummer geht es um die Solidarität im Kampf gegen die geplante Werksschließung von Audi-Neckarsulm. Jetzt hilft nur noch MITBESTIMMUNG DURCH STREIK!

Das gilt auch bei FESTO. Die Geschäftsleitung will zunächst mit organisiertem Mobbing die Vernichtung von 1300 Arbeitsplätzen durchsetzen. Die "Druckluft" (Kollegenzeitung bei Festo) empfiehlt, es so wie schon 2007 zu machen: Durch gemeinsamen Streik mit Rohrbach die Verlagerung der Tigerventil-Fertigung verhindern!