TACHELES - Kleinzeitung der MLPD Esslingen

TACHELES - Kleinzeitung der MLPD Esslingen

Tacheles Februar 2026

Diese Nummer bringt folgende Artikel

  • Landtagswahl: Keine Stimme der AfD! Diesmal Linke wählen!
  • Ja zur Bücherei im Pfleghof!
  • Antikommunistische Spaltung: Das 'Esslinger Bündnis für Demokratie und Menschenrechte' schließt die MLPD aus
  • Zweckentfremdungsverbot aufgehoben - Wohnungsnot steigt

Diese Nummer wurde eingelegt in die ERKLÄRUNG DER MLPD ZUR LANDTAGSWAHL.

Die TACHELES könnt ihr unten herunterladen. Meinungen, Kommentare und Kritiken gerne über unsere Webseite:
www.mlpd-esslingen-tacheles.de