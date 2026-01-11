Esslingen

"Subbotnik" - BAUEINSATZ im ABZ Süd in Untertürkheim am Samstag, 24.Januar

Wir packen es an! Wir bauen den neuen Lagerraum aus und richten den Container für das zukünftige Jugendzentrum CHE weiter ein! Hier sind nicht nur Fachkräfte gefragt, auch alle die etwas dazu lernen wollen sind herzlich willkommen! Hier können Jüngere und Ältere zusammenarbeiten und gegenseitig von einander lernen. Alle Fähigkeiten sind gefragt – beispielsweise auch zum Kochen für die Teilnehmer. Im Anschluss sind alle zu einem gemütlichen Ausklang eingeladen. Samstag, 24.Januar 2026 | 9-16 Uhr | Mittagessen und Getränke inclusive. Wenn du von Esslingen aus mitfahren willst, schick uns eine Nachricht!

Ort: Esslingen, Mitfahrt zum ABZ Süd nach Untertürkheim, Bruckwiesenweg 10 um 8.30 Uhr!