Esslingen

GAZA-SOLI-AG des REBELL

Komm mit zur GAZA-SOLI-AG des Jugendverbands REBELL! Wir treffen uns immer am 3.Sonntag des Monats im ABZ Süd in Untertürkheim, Bruckwiesenweg 10. Zur Zeit machen wir eine gemeinsame AG Stuttgart und Esslingen. Wir verschaffen uns gemeinsam Durchblick, helfen mit bei Aufbau des Al-Awda-Krankenhauses im Gaza-Streifen, sammeln Spenden und Medikamente, beteiligen uns an Mahnwachen oder Demos... Wenn du aktiv werden oder dich erstmal informieren willst - komm vorbei! Schick uns eine Nachricht, wenn du von Esslingen aus mitfahren willst.

Ort: Mitfahrt von Esslingen um 12.30 Uhr