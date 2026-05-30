Esslingen

17.NECKARFEST – Internationales Freundschafts- und Familienfest

Großes Kinderprogramm, Kulturbühne am Nachmittag, Infoveranstaltungen, Info- und Flohmarktstände. Am Abend Tanz und Live Musik. Fürs leibliche Wohl wird wie immer gesorgt. 40 Jahre Arbeiterbildungszentrum e.V. wird gefeiert. Mitmachen? Dann anmelden bis spätestens 22. Juni. DU WILLST VON ESSLINGEN AUS MITFAHREN? BITTE SCHICK UNS EINE MAIL ODER RUF BEI DER KONTAKTADRESSE AN!

Ort: Esslingen, wir fahren zum Arbeiterbildungszentrum ABZ | Stuttgart-Untertürkheim | Bruckwiesenweg 10