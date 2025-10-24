Tacheles Extra Juni 2025
ROTFÜCHSE raus - BUNDESWEHR rein: Skandalöser Ausschluss vom Stadtteilfest!
Seit über 20 Jahren gehören die
ROTFÜCHSE in der Pliensauvorstadt
zum Stadtteil dazu. Im Sommer auf
dem kleinen Spielplatz hinter dem
"Roten Platz", im Winter im Bürger‐
haus.
Jedes Jahr haben sie am Stadtteil‐
fest mit Spielen zum Mitmachen
und Werbung für das Sommercamp
des Jugendverbands REBELL teilge‐
nommen. Nicht so dieses Jahr: Der
Verein „Pliensauvorstadt Live“ un‐
tersagte die Teilnahme! Begrün‐
dung: Man wolle ein politisch
neutrales Fest. ...
UNTEN DOWNLOAD ZUM WEITERLESEN