ROTFÜCHSE raus - BUNDESWEHR rein: Skandalöser Ausschluss vom Stadtteilfest!

Seit über 20 Jahren gehören die

ROTFÜCHSE in der Pliensauvorstadt

zum Stadtteil dazu. Im Sommer auf

dem kleinen Spielplatz hinter dem

"Roten Platz", im Winter im Bürger‐

haus.

Jedes Jahr haben sie am Stadtteil‐

fest mit Spielen zum Mitmachen

und Werbung für das Sommercamp

des Jugendverbands REBELL teilge‐

nommen. Nicht so dieses Jahr: Der

Verein „Pliensauvorstadt Live“ un‐

tersagte die Teilnahme! Begrün‐

dung: Man wolle ein politisch

neutrales Fest. ...

