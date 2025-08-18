Skandalöser Ausschluss der ROTFÜCHSE vom Stadtteilfest!

Seit über 20 Jahren gehören die ROTFÜCHSE in der Pliensauvorstadt zum Stadtteil dazu. Im Sommer auf dem kleinen Spielplatz hinter dem "Roten Platz", im Winter im Bürgerhaus.

Jedes Jahr haben sie am Stadtteilfest mit Spielen zum Mitmachen und Werbung für das Sommercamp des Jugendverbands REBELL teilgenommen. Nicht so dieses Jahr: Der Verein „Pliensauvorstadt Live“ untersagte die Teilnahme! Begründung: Man wolle ein politisch neutrales Fest.

Diese „Neutralität“ zeigte sich dann in ganz besonderer Weise: Erstmals war die Bundeswehr beim Stadtteilfest präsent. Raffiniert setzte sie an der Technikbegeisterung und Abenteuerlust von Kindern und Jugendlichen an. Sie sollen damit an die imperialistische Kriegsvorbereitung gewöhnt und für dem Kriegsdienst geködert werden. Wir meinen: Gerade in einem bunten Stadtteil mit so vielen verschiedenen Nationalitäten darf eine solche Rechtsentwicklung und Militarisierung nicht geduldet werden!

