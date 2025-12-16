Esslingen

Silvesterfeier von MLPD und Freunden

Wir Esslinger feiern gemeinsam mit der MLPD Stuttgart-Sindelfingen im ABZ Süd in Stuttgart-Untertürkheim! Wenn du dich noch an der Vorbereitung beteiligen willst, kannst du dich per E-Mail melden. Ebenso wenn du eine Mitfahrgelegenheit suchst. Wir freuen uns auch über Beiträge zum Mitbringbuffet. Das ist aber kein Muss. Der Eintritt beträgt 20 € , ermäßigt 13 €. Weiteres siehe den Flyer.

Ort: Esslingen, Mitfahrgelegenheiten nach S-Untertürkheim zum ABZ Süd