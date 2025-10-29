Esslingen

Kundgebung des Internationalistischen Bündnis Esslingen zum UMWELTAKTIONSTAG 2025

Die Esslinger Mitgliedsorganisationen des InterBündnis laden zu einer offenen Kundgebung ein: "RETTET DIE ERDE VOR DEM KOLLAPS!" Aus Anlass des Weltklimatages in der zeitlichen Mitte der Weltklimakonferenz COP30 wollen wir unseren Protest gegen das umweltpolitische Rollback auf die Straße tragen. Redebeiträge und musikalische Einlagen sind willkommen!

Ort: Esslingen, Bahnhofstraße vor dem "ES"

E-Mail: info@mlpd-esslingen-tacheles.de