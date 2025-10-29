Die neue TACHELES 10-2025 ist erschienen

Die neue TACHELES, die Kleinzeitung der MLPD Esslingen, ist erschienen. In dieser Nummer geht es u.a. um diese Themen:

GAZA SOLL LEBEN - ORGANISIERT EUCH! Was kann ich tun?

Bürgerentscheid zum BÜCHEREIUMZUG: Die Bücherei muss in Pfleghof bleiben!

Kampf um jeden Arbeitsplatz bei BOSCH und INDEX!

Handys auf dem Sommercamp

Fakten contra Fake News

Unten könnt ihr die TACHELES downloaden. Sie enthält auch das Extra vom Juni als aktualisiertes Einlegeblatt. Dabei geht es um den Ausschluss der ROTFÜCHSE vom Stadtteilfest in der Pliensauvorstadt.