Esslingen

Alarmstufe rot - Weltkriegsgefahr! KUNDGEBUNG MIT TOPFSCHLAGEN zum Antikriegstag 2025

Die überparteiliche Esslinger MONTAGSAKTION lädt ein: Wir protestieren auch mit Topfschlagen gegen die israelische Aushungerungspolitik und den Terror gegen das palästinensiche Volk. Die Bundesregierung leistet mit ihren Waffenlieferungen Beihilfe. SCHLUSS MIT DEM VÖLKERMORD - GAZA SOLL LEBEN! Bringt Topfdeckel und Löffel mit! Es gibt ein Offenes Mikrofon. Anschließend gibt es die Möglichkeit zur Kundgebung des DGB/Friedensbündnis um 17 Uhr auf der Inneren Brücke zu gehen.

Ort: Esslingen, Bahnhofsvorplatz