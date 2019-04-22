MLPD Esslingen

PICKNICK

plus Boule plus Fußball

Samstag | 23.August | 15 Uhr

Ehemaliger VfL-Sportplatz in der Pliensauvorstadt, Weilstr.85

Essen und Teller bitte mitbringen! Für Getränke ist gesorgt.

Neben dem Picknick können wir den Platz auch für verschiedene Spiele nutzen. Besonders für Kinder bietet sich Kleinfeld-Fußball an.

FÜR DEN ERHALT DES VFL-POST-SPORTPLATZES!

.

.

Die überparteiliche Esslinger MONTAGSAKTION lädt ein:

Alarmstufe rot - Weltkriegsgefahr!

KUNDGEBUNG MIT TOPFSCHLAGEN

zum Antikriegstag 2025

Montag, 01.09. | 16 Uhr | Esslingen | Bahnhofsvorplatz

Wir protestieren auch mit Topfschlagen gegen die israelische Aushungerungspolitik und den Terror gegen das palästinensiche Volk. Die Bundesregierung leistet mit ihren Waffenlieferungen Beihilfe.

SCHLUSS MIT DEM VÖLKERMORD - GAZA SOLL LEBEN!

Bringt Topfdeckel und Löffel mit!

Es gibt ein Offenes Mikrofon.

Anschließend gibt es die Möglichkeit zur Kundgebung des DGB/Friedensbündnis um 17 Uhr auf der Inneren Brücke zu gehen.