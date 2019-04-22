MLPD Kreisverband Esslingen
Dorothea Jauernig
73728 Esslingen
Telefon: 0711 350293
E-Mail: info@mlpd-esslingen-tacheles.de
Webseite: https://www.mlpd-esslingen-tacheles.de/
MLPD Esslingen
PICKNICK
plus Boule plus Fußball
Samstag | 23.August | 15 Uhr
Ehemaliger VfL-Sportplatz in der Pliensauvorstadt, Weilstr.85
Essen und Teller bitte mitbringen! Für Getränke ist gesorgt.
Neben dem Picknick können wir den Platz auch für verschiedene Spiele nutzen. Besonders für Kinder bietet sich Kleinfeld-Fußball an.
FÜR DEN ERHALT DES VFL-POST-SPORTPLATZES!
.
.
Die überparteiliche Esslinger MONTAGSAKTION lädt ein:
Alarmstufe rot - Weltkriegsgefahr!
KUNDGEBUNG MIT TOPFSCHLAGEN
zum Antikriegstag 2025
Montag, 01.09. | 16 Uhr | Esslingen | Bahnhofsvorplatz
Wir protestieren auch mit Topfschlagen gegen die israelische Aushungerungspolitik und den Terror gegen das palästinensiche Volk. Die Bundesregierung leistet mit ihren Waffenlieferungen Beihilfe.
SCHLUSS MIT DEM VÖLKERMORD - GAZA SOLL LEBEN!
Bringt Topfdeckel und Löffel mit!
Es gibt ein Offenes Mikrofon.