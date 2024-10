Witten

Gesprächsrunde: Die offene politische Krise - Zeit für grundsätzliche Veränderungen!

Ort: Witten, Treff International, Bahnhofstr. 70

Kontakt: MLPD Ennepe-Ruhr

E-Mail: witten@mlpd.de

Wir haben es gegenwärtig mit einer außerordentlichen Situation zu tun. Die politische Krise in Deutschland ist offen ausgebrochen. Alte Parteienbindungen

lösen sich rasant auf. 84 % sind mit der Ampel-Regierung unzufrieden. Der bürgerliche Parlamentarismus gerät immer tiefer in die Vertrauenskrise.

Aber was ist die Perspektive?

Die akute faschistische Gefahr hat sich verstärkt. Mit der AfD ist erstmals eine faschistische Partei bei Landtagswahlen stärkste Kraft geworden. Die

menschenverachtenden Kriegsherde in der Ukraine und im Nahen Osten mit deutscher Unterstützung drohen zu einem Weltkrieg auszuufern. Die

globalen Umweltkatastrophen setzen sich rasant fort. In der weiter anhaltenden Weltwirtschafts- und Finanzkrise verstärken Monopole ihre Angriffe auf die Arbeiter. VW, Opel, Ford... bei ZF in Witten droht eine Halbierung der Belegschaft oder Werksschließung. ....



Die MLPD lädt zur Gesprächsrunde zur offenen politischen Krise dieser Zeit für grundsätzliche Veränderungen und den nötigen Schlussfolgerungen ein.

Jeder Interessierte ist herzlich willkommen.