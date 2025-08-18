Ab 10. Oktober Dialektikkurs 2 in Witten

Gerade in spannenden und bewegten Zeiten brauchen wir den Durchblick:

Alles bewegt und ändert sich nach dialektischen Bewegungsgesetzen!

Die MLPD in Witten lädt alle Interessierten aus Witten und umgebene Städte herzlich zur Teilnahme am zweiten Semester der Reihe „Die dialektische Methode allseitig erlernen“ ein. Nachdem im Frühjahr erfolgreich für von den Teilnehmern das erste Semester abgeschlossen wurde, starten wir in die nächste Runde.

Das erste Semester behandelte die „objektive Dialektik als gesetzmäßige Bewegungsformen in Natur und Gesellschaft“ und klärte die Grundbegriffe der Dialektik. Mit dem zweiten Semester geht es darum zu lernen, wie die dialektische Methode wissenschaftlich angewendet wird. Eine vorherige Teilnahme am 1. Semester wäre gut, ist aber nicht zwingend Voraussetzung – dies kann auch in einem nächsten Schritt erfolgen.



Der Kurs in Witten beginnt am Fr. 10. Oktober im Treff International, Bahnhofstr. 70 in Witten – als 14-tägiger Abendkurs, jeweils 1,5 Stunden. Die Gebühr für den ganzen Kurs beträgt 66 Euro. Danach gibt es jeweils die Möglichkeit am Programm des offenen Freitagstreff mit zu machen

Anmeldungen bitte über die MLPD NRW, Tel. 0211 / 3558303, E-Mail: nrw@mlpd.de

oder MLPD Witten Tel. 0176-78012101 , E-Mail: witten@mlpd.de