Buchvorstellung und Diskussion "Die Umweltkatastrophe hat begonnen"

Veranstaltungen von Rebell und MLPD

10.11.2023 18:30 Uhr

Ort: 58452 Witten, Treff International Bahnhofstraße 70

Referent: Achim Czylwick

Anfang Oktober ist das Buch „Die globale Umweltkatastrophe hat begonnen!“ erschienen.

Bereits 2014 ist die MLPD in dem Buch „Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?“ zu der Erkenntnis gekommen, „dass sich die Menschheit inzwischen mitten im fortschreitenden Übergang zu einer globalen Umweltkatastrophe befindet“.

Zwischenzeitlich haben sich alle Grundaussagen aus diesem Buch bestätigt und sind weiterhin gültig. Die Prognosen waren in jeder Hinsicht treffend. Nicht umsonst haben wir haben wir den neuen Band als „Ergänzungsband“ charakterisiert. Deshalb ist das nun vorliegende neue Buch gar kein eigenständiges Buch, sondern nur eine Ergänzung, Konkretisierung und Erweiterung des Buchs „Katastrophenalarm! …“ und wird deshalb auch nur vorübergehend als selbstständiges Buch vertrieben.

Das Ergebnis der neuen Analyse ist: Die Entwicklung der Umweltkrise ist sogar noch schneller vorangeschritten, als erwartet. Schon Anfang dieses Jahres hat die MLPD deshalb in dem Buch „Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft“ die These aufgestellt, dass die globale Umweltkatastrophe begonnen hat. Diese fundierte These musste natürlich schnellstens allseitig untersucht und belegt werden.

Diese Untersuchung liegt nun mit dem Buch „Die Umweltkatastrophe hat begonnen vor.

Es ist von gesamtgesellschaftlicher Bedeutung, dass die Marxisten-Leninisten den Massen, aber auch der internationalen revolutionären Bewegung die nötige Klarheit geben, wie die Situation zu beurteilen und was jetzt zu tun ist. Denn diese Entwicklung duldet keinen Aufschub. Weltweit erleben das immer mehr Menschen auf dramatische Art und Weise.