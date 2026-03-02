Erste Informationen zum 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen

Liebe Freundinnen und Freunde des 22. Internationalen Pfingstjugendtreffens,

Dieses seit Jahrzehnten selbst organisierte und selbstfinanzierte Treffen findet vom 22. bis 24. Mai im Revierpark Niedernhausen statt!

In Kürze erscheint ein DIN-A 5-Flyer und wir rufen euch zur tatkräftigen Unterstützung der Werbung in Social Media, durch Videos, Statements und der Gewinnung von prominenten Schirmherren/-frauen auf!

Geplant sind außerdem zwei Mobilisierungswochen im Ruhrgebiet: 6.-12. April und vom 18.-22. Mai. Wir wollen Werbeeinsätze rund um den Revierpark und die Trabrennbahn machen. Meldet euch gerne, wenn ihr dies konkret unterstützen möchtet!

Kein PJT ohne Übernahme von Gemeinschaftsaufgaben durch alle! Hier folgt eine Übersicht aller notwendigen Gemeinschaftsaufgaben, die für das Gesamtgelingen erforderlich sind. Bei einigen stehen bereits verantwortliche Gruppen/Orte fest.

Ihr könnt euch gerne für eine Gemeinschaftsaufgabe melden, schreibt bitte an buro@pfingstjugendtreffen.de und nennt uns einen öffentlichen Ansprechpartner.