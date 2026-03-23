22.Internationales Pfingstjugendtreffen
22.Internationales Pfingstjugendtreffen 22. bis 24. Mai 2026
23.03.2026 22. internationales Pfingstjugendtreffen mit Veranstaltungen zur sozialistischen Jugendbewegung . international - antifaschistisch - selbstorganisiert - selbstfinanziert 22. bis 24. Mai 2026 Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen
Macht mit beim 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen
zur Rebellion gegen Faschismus, Krieg, Umweltzerstörung
und die Ursache im Kapitalismus!
Drei Tage mit Zelten, Sport, Feiern, Musik,
Zunkftsdemo, Workshops und Bildung