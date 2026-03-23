22.Internationales Pfingstjugendtreffen

22.Internationales Pfingstjugendtreffen

22.Internationales Pfingstjugendtreffen 22. bis 24. Mai 2026

23.03.2026 22. internationales Pfingstjugendtreffen mit Veranstaltungen zur sozialistischen Jugendbewegung .  international - antifaschistisch - selbstorganisiert - selbstfinanziert 22. bis 24. Mai 2026  Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen

Macht mit beim 22. Internationalen Pfingstjugendtreffen

zur Rebellion gegen Faschismus, Krieg, Umweltzerstörung

                      und die Ursache im Kapitalismus!

                  Drei Tage mit Zelten, Sport, Feiern, Musik, 

                     Zunkftsdemo, Workshops und Bildung