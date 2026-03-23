22.Internationales Pfingstjugendtreffen

22.Internationales Pfingstjugendtreffen 22. bis 24. Mai 2026

23.03.2026 22. internationales Pfingstjugendtreffen mit Veranstaltungen zur sozialistischen Jugendbewegung . international - antifaschistisch - selbstorganisiert - selbstfinanziert 22. bis 24. Mai 2026 Revierpark Nienhausen in Gelsenkirchen