Veranstaltung in Dresden am 13.Februar 2026

Alle Jahre wieder formieren sich Faschisten um heuchlerisch den "deutschen Opfern" der britischen und amerikanischen Luftangriffe auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 zu "gedenken". Damit wollen sie den Täter deutscher Faschismus und Militarismus zu Opfern machen und den bedeutenden Sieg einer Anti-Hitler-Koalition mit der Sowjetunion, England und Frankreich statt als Tat der Befreiung zum eigentlichen Verbrechen erklären. Weit kamen sie bisher nicht und mussten 2011 an antifaschistischen Massenblockaden kläglich scheitern. Trotzdem sind jedes Jahr antifaschistische Blockaden und Demonstrationen notwendig. Seit einigen Jahren mischt auch die AfD mit einer eigenen "Kranzniederlegung" in der Innenstadt mit. Die MLPD Ortsgruppe Dresden trägt zu diesem Wochenende des antifaschistischen Kampfs mit einer Bildungs- und Diskussionsveranstaltung bei: "Was ist moderner Faschismus"? Alle Fakten im anhängenden Flyer



Schönen Gruß aus Dresden