Bochum

Sponsorenlauf - Laufen für die Völkerfreundschaft

Veranstaltung des REBELL Bochum. Alle Spenden gehen an den Wiederaufbau eines nicht-religiösen Krankenhauses in Palästina. Sucht euch Sponsoren, die für jede gelaufene Runde (580 Meter) einen bestimmten Betrag spenden. Dabei könnt ihr eine Höchstgrenze vereinbaren. Teilnahme ab 6 Jahren. Anmeldung 10 Uhr vor Ort. Start ist um 11 Uhr. Abgabe der Spenden direkt vor Ort oder im Nachhinein per Überweisung. Es gibt Getränke, Kaffee, Kuchen, Gegrilltes

Ort: Bochum, Volkspark, Langendreer, Dördelstraße

Kontakt: bei Rückfragen: Christoph Schweitzer

Telefon: 01639195882

E-Mail: ch.schweitzer@yahoo.de