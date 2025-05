Bochum

Familien-Radtour der Offensiv-Geburtstagskasse

Die Geburtstagskasse von Offensiv lädt alle Interessierten zur Familien-Radtour ein. Start ist um 10 Uhr an der Kreuzung Wittener Str/ Alte Wittener Str (also nicht in der Nähe von Mc Donald, sondern in der Nähe der Autobahnbrücke). Es geht an die Ruhr zum Harkortsee. Anschließend Getränke und Gegrilltes in Juttas Kleingarten. Wer nicht mit radelt ist dort auch herzlich willkommen. 16 Uhr. Für Navis: In Höhe Unterstr. 91, Fußweg in die Kleingartenkolonie.

Ort: Bochum, Wittener Str / Alte Wittener Str

Kontakt: bei Rückfragen: Christoph Schweitzer

Telefon: 01639195882

E-Mail: ch.schweitzer@yahoo.de