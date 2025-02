München

München Kundgebung

Ort: München, Marienplatz

Kundgebung Marienplatz

Am Samstag, 22.2. 12-14 Uhr, findet am Marienplatz die Wahlkampfkundgebung der Internationalistische Liste/MLPD in München statt...

Wahlkundgebung: ....wird auf dem Marienplatz folgendes Programm geboten:

Redebeiträge der Spitzenkandidaten der Landesliste Bayern, Kulturbeiträge, Literatur- und Verpflegungspavillon mit Sitzgelegenheit

Mit dabei ist der Direktkandidat für den Münchner Süden Patrick Ziegler. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mit einem Grußwort beitragt. Meldet euch bitte kurz zurück, wenn ihr ein Grußwort vortragen wollt, damit wir das koordinieren können.