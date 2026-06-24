Stuttgart

Verschiebung Neckarfest

Auf dem letzten Vorbereitungstreffen haben wir in einer intensiven Diskussion die verschiedenen Optionen abgewogen. Schweren Herzens haben wir entschieden, das Neckarfest zu dem bisher geplanten Termin abzusagen.

Ort: Stuttgart, Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10

Momentan wird der Vorschlag das Fest am 26. September nachzuholen geprüft.

Ein wesentlicher Grund ist die zu erwartende Hitze von 40°C an diesem Tag. Es ist unverantwortlich gegenüber einem großen Teil der (potentiellen) Besucher – aber auch Standbetreiber – das Fest wie geplant durchzuführen. So wurden angesichts des Wetters in Stuttgart und Mannheim bereits alle Kinderfeste und etliche andere Veranstaltungen abgesagt.

Eine Absage zu dem ursprünglichen Termin ist aus der Fürsorgepflicht gegenüber allen Beteiligten gerechtfertigt. Abgesehen davon, dass angesichts der Hitze auch deutlich weniger Besucher zu erwarten sind,.

Wir werden auch mit allen Beteiligten über alternative Möglichkeiten ihres Beitrags beraten, z.B. die Eröffnung der Ausstellung im Rahmen eines Bistro-Abends zu machen, etc. – um nur ein Beispiel zu nennen.