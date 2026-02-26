Stuttgart

Rotes Herz und scharfe Klinge

Unter diesem Motto soll damit begonnen werden, die Außenanlagen des Arbeiterbildungszentrums in Stuttgart auf Fordermann zu bringen. Gleichzeitig unser Verständnis für die verschiedenen Pflanzen und lernen welche Gesetzmäßigkeiten das Pflanzenwachstum bestimmen

Ort: Stuttgart, Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10

Telefon: 0711 33 60 703

E-Mail: info@gaestehaus-abz-stuttgart.de

Die Einheit von Theorie und Praxis organisieren wir durch kurze Erläuterungen im Gehölzbestand und tauschen unsere Erfahrungen aus. Wir arbeiten gemeinsam und lernen dabei, entwickeln Ideen, wie die Außenanlagen besser werden.

Da nicht alles an einem Tag zu schaffen ist, sollen diese Arbeiten am Samstag, den 21. März abgeschlossen werden.

Was für Arbeiten stehen an?

Gehölze schneiden - mit Rebschere, Astschere, Heckenschere und Säge;

Schnittgut zerkleinern und auf den Anhänger laden;

Aufwachsende Brombeeren entfernen;

Kübelpflanzen umtopfen.

Jeder Interessierte (auch Kinder) ist dazu eingeladen und meldet sich über die oben genannten Kontaktmöglichkeiten an. Nach Möglichkeit bringt jeder selber ein Vesper mit und etwas Heißes zum Trinken. Grundsätzlich werden Getränke auch vom ABZ zur Verfügung gestellt.

Mindestens 5 Personen sollten wir sein. Im Anschluss an den Einsatz besteht die Möglichkeit zu einem gemütlichen Ausklang im ABZ-Bistro. Dort gibt es sicher auch was Leckeres zum Essen.