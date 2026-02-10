Stuttgart

Politischer Aschermittwoch der MLPD Baden-Württemberg

Es heißt zwar »Am Aschermittwoch ist alles vorbei...«, doch das ist mitnichten so! Deshalb wurde vor einigen Jahren auch in Stuttgart diese alte Tradition der Arbeiterbewegung wieder belebt. Wir laden alle Interessierten ein mit uns zu feiern und sich auf die kommenden Zeiten einzustellen!

Ort: Stuttgart, Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10

Kontakt: Landesleitung Baden-Württemberg

E-Mail: bawue@mlpd.de

Einlass ist um 17 Uhr; Beginn um 17:30 Uhr

Eintritt: 5 Euro (ermäßigt 3 Euro)

Der Abend beginnt mit einem leckeren Essen - es werden mehrere Essen angeboten!

Dann folgt eine angriffslustige Rede und ein gemütlicher Ausklang....