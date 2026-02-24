Stuttgart

»Frühjahrs-Subotnik« im Arbeiterbildungszentrum Stuttgart

Ort: Stuttgart, Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10

Telefon: 0711-3360703

E-Mail: info@gaestehaus-abz-stuttgart.de

Jeder/ Jede kann anpacken bei der ehrenamtlichen Arbeit zum Ausbau und Erhalt des Arbeiterbildungszentrums in Stuttgart!

Unter anderem gibt es verschiedene Holzbauarbeiten; Vorbereitung und Erstellung der Fundamente für Die Container, welche möglichst bald zur Lagerung von Material genutzt werden sollen. Sowie Elektroinstallation, Renovierungsanstriche, Reinigungsarbeiten oder auch bei der Verpflegung oder dem Kochen.

Für die verschiedenen Tätigkeiten stehen auch Kräfte zur fachlichen Beratung zur Verfügung.

Mittagessen und Getränke sind frei! Wobei freiwillige Spenden jederzeit willkommen sind.

Bitte unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten (Telefonisch oder per Email) rechtzeitig anmelden um sowohl die konkreten Tätigkeiten, wie auch die benötigte Verpflegung planen zu können..