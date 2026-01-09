Stuttgart

»Subotnik«-Einsatz im Arbeiterbildungszentrum Stuttgart

Jeder Mann und jede Frau ist gefragt! Jede ehrenamtlich geleistete Stunde im Rahmen von »Subotnik«-Einsätzen ist ein Beitrag zum Erhalt und Ausbau des Arbeiterbildungszentrum Stuttgart!

Ort: Stuttgart, Arbeiterbildungszentrum Süd, Bruckwiesenweg 10

Telefon: 0711-3360703

E-Mail: info@gaestehaus-abz-stuttgart.de

Um Verpflegung und die konkreten Arbeiten gut planen und vorbereiten zu können, bitten wir um eine Anmeldung bis 14. Januar 2026 beim ABZ-Stuttgart.

Hier sind nicht nur Fachkräfte gefragt, auch alle die etwas dazu lernen wollen sind herzlich willkommen! Hier können Jüngere und Ältere zusammenarbeiten und gegenseitig von einander lernen. Alle Fähigkeiten sind gefragt – beispielsweise auch zum Kochen für die am Einsatz beteiligten Menschen. Im Anschluss sind auch alle zu einem gemütlichen Ausklang eingeladen.

Konkret sind folgende Arbeiten vorgesehen:

Holzarbeiten im Schuppen:

Holzschalung innen im EG links bei Plakaten fertigstellen

verbliebene Löcher bei der Schalung abdichten

Elektroarbeiten

Kabel und Anschlüsse für Leuchten und Steckdosen im Schuppen installieren

Kabel von Hoftheke zu den Lagerräumen verlegen

Im UG Kabel für Videoüberwachung freilegen und zum Verteiler legen

Schiebetor:

Kabelarbeiten am Tor abschließen, Türöffner von innen

Klappe über Feuerwehrschalter + Schild montieren

Containeranbau Saal:

Zugangstüre im Saal einbauen

Fundamente herstellen

Bad/Duschen Herren

renovieren, evtl. Trennwände erneuern

Heizkörper 1. und 2. OG

evtl. Thermostate tauschen,

Container für Jugendzentrum »Che«

Unterbau herstellen, Bretter rausholen,