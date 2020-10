Unsere Kandidaten in Augsburg für die Bundestagswahl 2021

Emil Bauer ist 67 Jahre alt,

Rentner und war Lehrer und Betriebsrat, zeitweise auch Betriebsratsvorsitzender an einer Technikerschule in Augsburg.

Er ist Repräsentant der MLPD in Augsburg, besonders aktiv bei der Montagdemo gegen Hartz IV und in der Umweltbewegung.



Ein besonderes Anliegen ist ihm der Kampf für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung und für den echten Sozialismus und unterstützt wie Sami Baydar, die Bewegung: „Gib Antikommunismus keine Chance“. Er ist Direktkandidat in Augsburg-Stadt.



Sami Baydar ist 29 Jahre alt, in Augsburg geboren und betreibt in Lechhausen einen Kiosk.



Als anerkannter Theologe in der syrisch-orthodoxen Kirche und engagierter Journalist ist er dort eng mit den Menschen und ihren Anliegen verbunden und als Marxist-Leninist bekannt. Er ist Mitglied und Sprecher des Volksrats der Aramäer in Deutschland.



Die internationale Solidarität und der Kampf gegen Unterdrückung und für demokratische Rechte und Freiheiten ist ihm ein besonderes Anliegen. Er kandidiert auf der Landesliste Bayern der MLPD.



"Unterschiftensammlung für die Wahlzulassung -MLPD":

https://www.mlpd.de/bundestagswahl





2021 EYALET SEÇİMİ İÇİN KABULÜ DESTEKLEYİNİZ



ülke listesinde olan Sami Baydar için

ve doğrudan adayı Emil Bauer için



İmzanızla, Demokratik göreve aday olma hakkının gerçekleşmesini mümkün kılıyorsunuz.



■Emil Bauer 67 yaşında,

Emekli bir öğretmen ve iş temsilcisi,

bir zamanlar Augsburg'da bir teknik

okulunda iş konseyi başkanıydı.



Kendisi Augsburg MLPD'nin temsilcisidir, özellikle Hartz IV ye karşı olan Pazartesi-Eylemlerinde aktiftir ve çevreci hareket'tedir.



Önemsediği konular sömürüsüz ve baskısız

bir toplum için savaş ve gerçek sosyalizm'dir. Sami Baydar gibi, kendisi de: "Anti-Komünizm'e geçit yok" hareketini destekliyor. Augsburg şehrinde doğrudan bir adaydır.



■Sami Baydar 29 yaşında, Augsburg'da doğdu

ve Lechhausen'de bir gazete bayii'ni işletiyor.



Süryani ortodoks kilisesinde tanınan teolog

ve gazeteci olarak oradaki halk ile sıkı bağlantıda ve Marxist-Leninist olarak biliniyor. Almanya'daki Süryani Halk Meclisi üyesi ve konuşmacısıdır.



Önemsediği konular uluslararası dayanışma, sömürüye karşı ve demokratik hak'lar ile özgürlük için mücadele'dir. MLPD'nin Bavyera eyalet listesinde adaydır.



"Unterschiftensammlung für die Wahlzulassung — MLPD":

https://www.mlpd.de/bundestagswahl