Augsburg
Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen - und wie wir das verhindern
Ort: Augsburg, Internationales Kulturzentrum (IKZ), Zusamstr. 9 (Quergebäude im Hinterhof)
Veranstaltung des neu gegründeten "Bündnis antifaschistisch&solidarisch Augsburg".
Thema: "Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen - und wie wir das verhindern"
Am Beispiel der faschistischen Betriebsgruppe "Zentrum" bei Mercedes-Benz Stuttgart. Mit den Referenten Jörgen Scheller (IGM-VK Mercedes Stuttgart) und Götz Schubert (VVN Stuttgart).
Für Verpflegung ist gesorgt, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.
Ein Einladungs-Flyer ist angehängt.
Wann: 13.03.2026, 19:00 Uhr