Augsburg

Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen - und wie wir das verhindern

Ort: Augsburg, Internationales Kulturzentrum (IKZ), Zusamstr. 9 (Quergebäude im Hinterhof)

Veranstaltung des neu gegründeten "Bündnis antifaschistisch&solidarisch Augsburg".

Thema: "Wie moderne Faschisten die Gewerkschaften zerschlagen wollen - und wie wir das verhindern"

Am Beispiel der faschistischen Betriebsgruppe "Zentrum" bei Mercedes-Benz Stuttgart. Mit den Referenten Jörgen Scheller (IGM-VK Mercedes Stuttgart) und Götz Schubert (VVN Stuttgart).

Für Verpflegung ist gesorgt, der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten.

Ein Einladungs-Flyer ist angehängt.