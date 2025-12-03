Augsburg

Studiengruppe zur Dialektik

Ort: Augsburg, Internationales Kulturzentrum (IKZ), Zusamstr. 9 (im hinteren Quergebäude des Hofes)

Ein sehr ereignisreiches Jahr geht zu Ende. Es war und ist oft schwierig in diesen komplexen Entwicklungen den treffenden Durchblick zu bewahren, weder in Skeptizismus noch in Schönfärberei abzugleiten. Dabei ist die dialektische Methode ein wichtiges Hilfsmittel.

Dazu behandeln wir bei diesem Treffen das Thema der objektiven Dialektik in Natur und Gesellschaft, besonders die Frage des Umschlags von Quantität in Qualität. Wie zeigt sich dieses Gesetz in der Entwicklung des Klassenkampfs und der Denkweise.