Augsburg

Studiengruppe zur Dialektik

Ort: Augsburg, Internationales Kulturzentrum (IKZ), Zusamstr. 9 (im hinteren Quergebäude des Hofes)

Thema sind die Grundelemente der Dialektik, wie sie von Marx und Engels herausgearbeitet wurden.

Viele Leute beklagen sich über die vielen Krisen, Kriege, die Weltkriegsgefahr, faschistische Gefahr und Umweltkatastrophe. Um sich in diesen komplexen, manchmal wiedersprüchlich erscheinenden Entwicklungen zurecht zu finden, letztlich auch einen Ausweg, einen Weg zur Veränderung zu finden, kann die Beherrschung der Dialektik eine wichtige Hilfe sein. Mit der Erarbeitung der Grundlagen und sofortigen Anwendung und Übung kann dieser Abend einen guten Beitrag dazu leisten.