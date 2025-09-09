Augsburg
Fahrt zur Demo gegen die IAA in München
Ort: Augsburg, Eingang Hauptbahnhof
Alljährlich findet in München die IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) statt. Unter dem Etikett "Nachhaltigkeit" wird übles Greenwashing betrieben.
Am 13. September wird dagegen demonstriert. Die Auftaktkundgebung beginnt um 14:30 Uhr am Karolinenplatz in München.
Wir fahren gemeinsam mit der Bahn zur Demonstration und treffen uns dazu um 12:15 Uhr am Eingang des Augsburger Hauptbahnhofs.
Wann: 13.09.2025, 12:15 Uhr