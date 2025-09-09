Augsburg

Fahrt zur Demo gegen die IAA in München

Ort: Augsburg, Eingang Hauptbahnhof

Webseite: mehr Infos

Alljährlich findet in München die IAA (Internationale Automobil-Ausstellung) statt. Unter dem Etikett "Nachhaltigkeit" wird übles Greenwashing betrieben.

Am 13. September wird dagegen demonstriert. Die Auftaktkundgebung beginnt um 14:30 Uhr am Karolinenplatz in München.

Wir fahren gemeinsam mit der Bahn zur Demonstration und treffen uns dazu um 12:15 Uhr am Eingang des Augsburger Hauptbahnhofs.