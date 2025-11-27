Augsburg

Adventsbasar

Ort: Augsburg, Internationales Kulturzentrum (IKZ), Zusamstr. 9 (im hinteren Quergebäude des Hofes)

Siehe Einladung im Anhang.

Weitere Unterstützer und Unterstützung ist herzlich willkommen, sowohl Beiträge zum Basar, als auch zum Buffet.

Die Einnahmen aus dem Basar gehen an das Al-Awda-Krankenhaus-Projekt in Gaza.

Von 15.00 bis 16.00 Uhr findet eine Gesprächsrunde statt, zur Situation in Gaza und zum Projekt des Al-Awda-Krankenhauses, sowie dem Einsatz von Brigaden in Gaza.