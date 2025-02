Aschaffenburg

Was ist echter Sozialismus?

Ort: Aschaffenburg, Demokratisches kurdisches Gesellschaftszentrum, Ottostr. 14 - 16

Kontakt: Bendrick Arnold

Telefon: 01747457095

E-Mail: bendrick.arnold@t-online.de

Wir rufen auf unseren Plakaten dazu auf "Make Socialism great again". Damit meinen wir den „echten Sozialismus“ .

Gab es also auch einen unechten Sozialismus? Ja. Wir grenzen uns ganz entschieden von dem ab, was die DDR-Führung als "real existierendem Sozialismus" verkaufte. Die herrschenden Meinungsmacher greifen dieses Zerrbild auf und stellen die Zustände in der ehemaligen DDR unter Honecker und Co als typisch sozialistisch hin. Sie haben aber in Wirklichkeit nichts mit Sozialismus zu tun.

Was ist also echter Sozialismus?