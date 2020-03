Löhne im Sozialismus

Die Aufspaltung in unüberschaubare Lohnstufen und Prämien schürt Konkurrenz unter den Belegschaften. Immer mehr lohnabhängig Beschäftigte können heute von ihrem Lohn nicht mehr leben. Im Sozialismus wird die Ausbeutung abgeschafft. Entsprechend stellte Karl Marx die Losung auf: Nieder mit dem Lohnsystem! Die Lohnfrage im Sozialismus ist ein Brennpunkt im Klassenkampf.

Bezahlung im Sozialismus

In den ehemals sozialistischen Staaten der Sowjetunion in der Ära von Lenin und Stalin sowie später in der Zeit Mao Zedongs in China wurden die Arbeiter innen und Arbeiter nach ihrer Leistung bezahlt. Steuern und Abgaben der Werktätigen machten nicht einmal fünf Prozent ihrer Löhne aus, weil das Sozialwesen staatlich finanziert wurde.

Entscheidend aber war: Die Arbeitskraft war keine Ware mehr wie im Kapitalismus, wo der Arbeiter sie gegen einen bestimmten Lohn an den Kapitalisten verkauft. Die Arbeiter wurden angehalten, sich entsprechend ihren Fähigkeiten in der sozialistischen Produktion einzubringen und sich auch dafür weiter zu qualifizieren.

Verteilung im Kommunismus

Da erst im Kommunismus die Früchte der gesellschaftlichen Produktion an die Menschen entsprechend ihren Bedürfnissen verteilt werden können, gibt es im Sozialismus notgedrungen noch ein Lohnsystem mit unterschiedlichen Löhnen. Dieses wird mit dem Übergang zum Kommunismus überwunden. Entscheidende Triebkraft ist die Erhöhung des sozialistischen Bewusstseins: selbst Verantwortung zu übernehmen.

Erfahrungen in Russland

Mit dem Verrat der sozialistischen Prinzipien nach dem XX. Parteitag in der Sowjetunion 1956 wurden nach und nach die sozialistischen Errungenschaften durch die neuen revisionistischen Machthaber unter der Führung Chruschtschows angegriffen und wieder kapitalistische Prinzipien eingeführt. Mit Prämien wurden das sozialistische Bewusstsein durch den sogenannten materiellen Anreiz zersetzt. So wollten sie die Arbeiterklasse für die Verschärfung der kapitalistischen Ausbeutung gewinnen. Mao entfachte damals in der Großen Proletarischen Kulturrevolution nach 1966 weltanschauliche Massendebatten – unter anderem über die Frage der Weiterentwicklung des Lohnsystems im Sozialismus.

Hervorragende Voraussetzungen heute

Heute haben wir weltweit hervorragende materielle, technische und kulturelle Voraussetzungen, um den Sozialismus aufzubauen und das kapitalistische Lohnsystem abzuschaffen.