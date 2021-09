Zur Herausstellung Stalins als Person

»In dem Leninartikel können wir Lenins Genie unbedenklich herausstellen. Er war wirklich ein Genie, sowohl in der Erstellung der Theorie wie in der praktischen Durchführung der Revolution. Anders bei Stalin, der in Theorie und Praxis

Fehler gemacht hat. Die Herausstellung Stalins als Person war während des Großen Vaterländischen Kriegs notwendig, um unter seiner Führung alle Kräfte des Volks (einschließlich des religiösen Teils) zu einer einheitlichen Widerstandskraft zusammenzufassen. Die weitere Herausstellung auch nach dem Kriege war nicht erforderlich, ja sogar schädlich, weil sie die Kritik einengte und zum Teil untergrub.«

Briefwechsel über Fragen der Theorie und Praxis des Parteiaufbaus, 1984, S. 82