Stalins Warnungen vor der Gefahr der Entfaltung des Bürokratismus

»Der von Stalin beschriebene Kampf der Gegensätze setzt sich in Form des Klassenkampfes auch im Sozialismus fort. Die Arbeiterklasse stellt sich die komplizierte Aufgabe, nicht nur die alte Ausbeuterklasse niederzuhalten, sondern auch die Überreste des Kapitalismus (Fortbestand des bürgerlichen Rechts, Trennung von Kopf- und Handarbeit, Fortbestehen von privater Kleinproduktion) und alter, überlebter Ideen von Konkurrenz und Egoismus mehr und mehr einzuschränken, um neuen Ideen und dem sozialistischen Bewußtsein zum Durchbruch zu verhelfen. Als besonders gefährlich sollte sich die Entfaltung des Bürokratismus in der sozialistischen Sowjetunion herausstellen, worauf Stalin immer wieder warnend hinwies. Dieser Bürokratismus äußerte sich 1927 in der Sowjetunion vor allem in folgenden drei Erscheinungen:

in Vetternwirtschaft, die Fehler des anderen entschuldigen, um selbst nicht kritisiert zu werden; im Administrieren, statt zu überzeugen; in einem ›ruhig mit dem Strom schwimmen‹, statt zu kämpfen und in die Zukunft zu schauen.

Mit diesen Erscheinungen hatte bereits im Parteiapparat eine Tendenz Einzug gehalten, die das Entwicklungsgesetz der Partei, Kritik und Selbstkritik, in Frage zu stellen begann …

Die weitere Entwicklung in der Sowjetunion hat Stalins Warnung vollauf bestätigt.Aus den ›lackierten Kommunisten‹, wie Stalin die Funktionäre bezeichnete, die Kritik und Selbstkritik ablehnten, entwickelte sich schließlich eine neue Bürokratenklasse. Sie konnte 1956 unter Führung Chruschtschows die Macht an sich reißen. 1927 beklagte Stalin die paradoxe Situa- Stalins Verdienste und Fehler im Kampf gegen den Bürokratismus 249 tion, daß ein Teil der führenden Genossen, der in den wirtschaftlichen, genossenschaftlichen und staatlichen Institutionen gegen den Bürokratismus kämpft, ›mitunter selbst vom Bürokratismus infiziert wird und ihn in die Parteiorganisation hineinträgt‹ (Stalin,Werke, Bd. 10, S. 288).«

Die dialektische Einheit von Theorie und Praxis – Revolutionärer Weg 24, 1988, S. 89/90