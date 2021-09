Stalins Verdienste und Fehler im Kampf gegen den Bürokratismus

Wie Lenin war sich auch Stalin der großen Gefahr bewusst, die dem Sozialismus von der Ausbreitung einer kleinbürgerlichen Bürokratie drohte. Waren es zur Zeit Lenins noch vor allem die alten, aus dem Zarismus übernommenen Bürokraten, die für die Mitwirkung beim Aufbau des Sozialismus gewonnen werden mussten, so hatten es Partei, Regierung und Massenorganisationen zur Zeit Stalins immer mehr mit »kommunistischen« Bürokraten zu tun, mit Funktionären, die erst in der sozialistischen Sowjetunion ein Amt übernommen hatten und von denen viele sogar Mitglied der KPdSU(B) waren.

Stalin arbeitete in zahlreichen Reden und Schriften darauf hin, dass alle positiven Erfahrungen des Kampfes der Massen gegen den Bürokratismus verbreitet wurden. Er stellte wiederholt die wichtigsten Erscheinungsformen des Bürokratismus dar und erläuterte seine schädliche Wirkung, propagierte Kritik und Selbstkritik und bewährte Mittel der Kontrolle und des Kampfes. Seiner Hartnäckigkeit ist es zu verdanken, dass alle Bürokraten wussten: Solange Stalin die Partei führte, solange mussten sie jederzeit damit rechnen, kontrolliert und kritisiert, bei Verfehlungen auch abgesetzt und bestraft zu werden.

Doch die schwierigen inneren und äußeren Bedingungen in der Sowjetunion erschwerten, dass die Aktionen der Arbeiter und Bauern gegen den Bürokratismus nachhaltige Erfolge erzielten. Deshalb setzte Stalin mit der Zeit immer mehr auf administrative Maßnahmen, um die wachsende Schicht kleinbürgerlicher Bürokraten in Schach zu halten. Streng wurde kontrolliert, ob alle Beschlüsse der Parteiführung auch vollständig durchgeführt wurden; der Staatssicherheitsdienst überprüfte die Vergangenheit der Funktionäre und ihre Beziehungen zu Parteifeinden. Das war notwendig, wenn auch nicht ausreichend. Immerhin verhinderte es bis zu Stalins Tod, dass sich die kleinbürgerlichen Bürokraten zusammenschließen, die Macht in der KPdSU(B) und in der Sowjetunion übernehmen und das Land auf den kapitalistischen Weg führen konnten.

Bei der Verteidigung des Sozialismus erwarb sich Stalin große Verdienste, das gilt ebenso für seinen Kampf gegen Bürokratismus und Revisionismus. Aber als oberster Führer der Partei und des Staates trug er auch Verantwortung für die schwerwiegenden Fehler, die damals passierten. Dass er es versäumte, dem ideologisch-politischen Kampf Vorrang zu geben und den Kampf der Massen gegen die Bürokratie zu organisieren, war historisch bedingt; trotzdem macht es seine entscheidenden Fehler aus.

Mao Tsetung verteidigte Stalin gegen alle Feinde des Sozialismus. Er konnte Lehren aus den Erfahrungen der Sowjetunion ziehen, entwickelte in China den Marxismus-Leninismus weiter und verwirklichte mit der Großen Proletarischen Kulturrevolution eine neue Methode, die Machtergreifung kleinbürgerlicher Bürokraten und ihre Umwandlung in eine neue Bourgeoisie zu verhindern.