Stalins theoretische Leistungen

»Stalin konkretisierte den dialektischen Materialismus und entwickelte ihn weiter, vor allem in seinen Schriften ›Anarchismus oder Sozialismus‹, in dem Sammelwerk ›Fragen des Leninismus‹ und in der ›Geschichte der KPdSU(B) – Kurzer Lehrgang‹, für die er unter anderem das Kapitel ›Über dialektischen und historischen Materialismus‹ schrieb. Die umfassende, aber dennoch kurze und verständliche Einführung in die marxistische Dialektik half Millionen Kommunisten in aller Welt, sich die dialektische Methode anzueignen und sie in der politischen Praxis des eigenen Landes anzuwenden.

Stalin als Klassiker des Marxismus-Leninismus 233 Stalin selber nutzte die materialistische Dialektik zur Lösung der neuen Aufgaben und Probleme, vor die sich die KPdSU nach der Oktoberrevolution gestellt sah. Er konnte sich auf die Lehren von Marx und Engels über die Gesetzmäßigkeiten des Kapitalismus im Allgemeinen stützen. Er verteidigte die Lehren Lenins über die Epoche des Imperialismus und der proletarischen Revolution und setzte sie fort. Seine besondere Aufgabe und Leistung bestand in der Anwendung und Weiterentwicklung dieser Lehren auf die unmittelbare Leitung des sozialistischen Aufbaus unter der Bedingung der Einkreisung der Sowjetunion durch imperialistische Mächte.«

Die dialektische Einheit von Theorie und Praxis – Revolutionärer Weg 24, 1988, S. 71