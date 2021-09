Stalins Fehler und Verdienste im II. Weltkrieg

»Stalin machte in der Einschätzung des Hitler-Faschismus einen schwerwiegenden Fehler: Er nahm die Nachricht des in Tokio tätigen sowjetischen Kundschafters Richard Sorge nicht ernst, daß die Hitler-Faschisten im Juni 1941 alle Vorbereitungen zum Überfall auf die Sowjetunion getroffen hätten, und ignorierte die Mitteilung Sorges über den genauen Termin des Überfalls. Die faschistische Armee konnte so am 21. Juni 1941 die Sowjetarmee überraschend überfallen und ihr riesige Verluste beibringen.

Stalin mußte in kürzester Zeit die Strategie und Taktik der Kriegführung beherrschen lernen. Er verstand es hervorragend, das Vertrauen der Masse der Werktätigen in die Partei und seine Führung in eine wachsende militärische Kampfkraft umzusetzen. Die Sowjetunion ging – nach anfänglicher militärischer Unterlegenheit – nicht nur als Sieger aus dem II.Weltkrieg hervor, sondern entwickelte sich in dieser Zeit zur zweitstärksten Militärmacht der Welt.«

