Die Große Proletarische Kulturrevolution als Lehre aus Stalins historisch bedingtem Fehler

»Mao Tsetung hatte die Gefahr einer Restauration des Kapitalismus in China klar erkannt. Die Bürokratie, die von der kleinbürgerlichen Denkweise beherrscht wird, wird immer danach streben, sich von den Massen zu lösen, sie zu verachten und zu ignorieren. Sie entwickelt sich systematisch zu einer neuen Klasse, die den kapitalistischen Weg geht und die Gefahr der Restauration des Kapitalismus heraufbeschwört. Stalin, der die Diktatur des Proletariats in der Sowjetunion verteidigte, hatte versucht, die Bürokratie von oben, mit Hilfe des Staats- und Parteiapparates, zu bekämpfen. Das mußte scheitern, weil die Bürokratie eben in diesem Apparat bereits fest verwurzelt war.

Die Idee der Großen Proletarischen Kulturrevolution

Mao Tsetung zog aus dem historischen Fehler Stalins die Lehren.Als sich abzeichnete, daß sich auch in China die Bürokratie zu einer kleinbürgerlichen Schicht entwickelt hatte, die wichtige Bereiche, vor allem den Erziehungsbereich, bereits unter ihrer Kontrolle hatte, schuf er die großartige Idee von der Proletarischen Kulturrevolution. Diese Idee war eine hervorragende Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus. Mit Beschluß des Zentralkomitees der KP Chinas vom 8. August 1966 wurde sie in die Tat umgesetzt. ›Die Große Proletarische Kulturrevolution bedeutet:

die höchste Form des Klassenkampfes in der sozialistischen Gesellschaft, die Weckung und sprunghafte Entwicklung des sozialistischen Bewußtseins der Volksmassen mit Hilfe von Kritik und Selbstkritik und durch Studium der Maotsetungideen bei gleichzeitiger konkreter Anwendung in der Praxis, die konkrete Form der Anwendung der Diktatur des Proletariats gegen die Bürokratisierung des Partei-, Staats- und Wirtschaftsapparates (gegen die Machthaber, die den kapitalistischen Weg gehen), die Errichtung eines ideologisch-politischen Dammes gegen die Gefahr der Restaurierung des Kapitalismus.‹ (Revolutionärer Weg 19, S. 540)

Obwohl keinerlei historische Erfahrungen vorlagen, hatte diese erste proletarische Kulturrevolution in der Geschichte durchschlagenden Erfolg. Liu Shaoqi, Chinas Chruschtschow genannt, wurde zusammen mit seinen revisionistischen Kumpanen vom Sockel gestürzt. Der Sozialismus wurde gerettet und höherentwickelt. Doch damit war die weitere Entwicklung des Sozialismus nicht endgültig abgesichert, die Gesetzmäßigkeiten des Klassenkampfes im Sozialismus wirkten weiter. Deshalb warnte Mao Tsetung davor, in der Wachsamkeit nachzulassen und betonte, daß in der Folge noch mehrere Kulturrevolutionen nötig sein könnten.«

Geschichte der MLPD, II. Teil, 1986, S. 302/303