Einleitung zum Ergänzungsband

Bereits seit den 1980er-Jahren analysiert unser Redaktionskollektiv den fortschreitenden Prozess der Untergrabung der Einheit von Mensch und Natur im Kapitalismus. Im Jahr 2014 veröffentlichten wir das Buch »Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?«. Darin wiesen wir nach, dass die in den 1970er-Jahren entstandene globale Umweltkrise zu einer Gesetzmäßigkeit in der Ökonomie des Imperialismus geworden ist. Die entscheidende Bedingung dafür war die Neuorganisation der internationalen kapitalistischen Produktion seit den 1990er-Jahren. Seitdem ist die Produktionsweise ausschließlich auf Maximalprofit und Weltmarktherrschaft ausgerichtet. Unter der Diktatur der internationalen Übermonopole ist sie bei Strafe ihres Untergangs an den fortschreitenden Raubbau an der natürlichen Umwelt gebunden.

Im Lauf der letzten Jahre hat diese gesetzmäßige Entwicklung die Qualität einer globalen Umweltkatastrophe angenommen. In dem Buch »Die Krise der bürgerlichen Naturwissenschaft « haben wir im Februar 2023 qualifiziert, dass sie einen fortschreitenden Prozess der Zerstörung und Selbstzerstörung der Biosphäre eingeleitet hat. Die Menschheit befindet sich aufgrund dieser Entwicklung in einer latenten Existenzkrise. Die akute Weltkriegsgefahr, die 2022 mit dem Ukrainekrieg entstanden ist, verschärft diese Entwicklung. Sie geht mit der Gefahr eines Mensch und Natur vernichtenden atomaren Schlagabtauschs einher.

Aus dieser Entwicklung leitete das Buch »Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?« bereits einschneidende Konsequenzen ab: Der Kampf zum Schutz der natürlichen Umwelt muss Bestandteil des weltweiten Klassenkampfs der Arbeiterklasse zur Überwindung des imperialistischen Weltsystems werden und der Umweltkampf der breiten Massen muss gesellschaftsverändernden Charakter annehmen.

Der qualitative Sprung zur globalen Umweltkatastrophe, den wir seit den 1980er-Jahren befürchten, hat früher eingesetzt als erwartet. Die Schlussfolgerungen sind umso dringlicher.

Die bürgerliche Umweltforschung und bürgerliche Politiker sind aufgrund dieser Entwicklung in eine offene Krise geraten. Wegen ihrer bürgerlichen Klasseninteressen können oder wollen sie nicht begreifen, was inzwischen dramatische Tatsache geworden ist. Vielleicht sind einige von ihnen nur Opfer ihrer eigenen Schönfärberei und Manipulation der Wirklichkeit geworden. Immerhin herrschen in ihrer Politik und Naturwissenschaft die positivistische und pragmatische Denk- und Arbeitsweise vor. Wahrscheinlicher ist aber, dass sie mehr über die tatsächliche Entwicklung wissen, als sie zugeben. Ob sie es wahrhaben wollen oder nicht: Sie geben die Menschheit mutwillig der Katastrophe preis, solange das allein herrschende internationale Finanzkapital als Hauptverursacher an der Macht bleibt.

Trotz des gewachsenen Umweltbewusstseins bewirken die Einflüsse der bürgerlichen Ideologie und der kleinbürgerlichen Denkweise, dass die Massen das Ausmaß der Entwicklung noch unterschätzen.

Es ist unbedingt erforderlich, die neue Ausgangslage vollständig zu begreifen, um die notwendigen Schlussfolgerungen für den internationalen Klassenkampf und die Rettung der Menschheit zu ziehen. Die breite Masse der Weltbevölkerung will nicht in der kapitalistischen Barbarei untergehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass Hunderte von Millionen gegen das imperialistische Weltsystem aufstehen und eine sozialistische Gesellschaft unter der Leitlinie der Einheit von Mensch und Natur erkämpfen werden.

Unsere Analysen zur Entstehung der globalen Umweltkatastrophe veröffentlichen wir in Form dieses Ergänzungsbands zu dem Buch »Katastrophenalarm! Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur?«. Die dort getroffenen Grundaussagen sind weiterhin gültig und bilden die Ausgangssynthese für dieses Buch. Der damit entstandene neue Gesamtband der Reihe REVOLUTIONÄRER WEG ist erneut Ergebnis eines kollektiven dialektischmaterialistischen Forschungs- und Erkenntnisfortschritts. Er stärkt den begründeten revolutionären Optimismus, dass und wie ein vollständiges Ausreifen der begonnenen globalen Umweltkatastrophe verhindert werden kann.

Stefan Engel, Oktober 2023