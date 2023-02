Verschiedene Stimmen zum Buch

Was mich beim Lesen mehr und mehr begeistert hat, ist das Gefühl, Material und Munition für ein echt freies Denken zu bekommen. Allgegenwärtige religiöse, metaphysische und idealistische Einflüsse – auch in den wissenschaftlichen Deutungen – versperren sonst den klaren Blick.

Das Buch enthält viele für mich neue und überraschende Erkenntnisse. So, dass die Medizin keine in sich geschlossene Wissenschaft ist. Aber okay, alles wird echt überzeugend belegt.

Besonders begeisternd finde ich, dass viele Polemiken schöpferisch zu grundlegenden Definitionen von Medizin, Biologie und Physik führen. Das ist sehr wertvoll und eine schöpferische Weiterentwicklung des Marxismus-Leninismus. Man hebt beim Lesen sozusagen den Kopf über den Rand der ständigen Krisenhaftigkeit dieses Systems zur leuchtenden Zukunft in einem sozialistischen System. Welche Fortschritte der Menschheit in einem proletarischen Wissenschaftsbetrieb möglich waren und möglich wären!

Ich hatte vor dem Lesen ein mulmiges Gefühl und Angst vor Abwertung als Psychologin. Stattdessen fühle ich mich jetzt gestärkt und respektvoll behandelt. Der Angriff und die beeindruckende Polemik geht gegen die bürgerliche Psychologie und ihre Träger, ihre Funktion im Klassenkampf und Gesellschaft. Die oft messerscharfe Polemik hat mich gefreut und oft zum Lachen gebracht. Ich freue mich darauf, in die weltanschauliche Auseinandersetzung mit Kollegen zu gehen.