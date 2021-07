Rezension von Anna Vöhringer, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL

„Neutralität“ und „Ideologiefreiheit“: Egal ob in der Schule, in der Uni, in der Ausbildung oder in Protestbewegung wie Fridays for Future, überall werden sie angepriesen. Das neue Buch von Stefan Engel nimmt das gründlich auseinander! Was soll gut daran sein, sich zu wachsender Armut, imperialistischen Kriegen, einer drohenden Umweltkatastrophe oder immer neuen Fluchtursachen „neutral“ zu verhalten? Wer das predigt, der tut das aus gutem Grund: nämlich damit alles so bleibt, wie es ist und um die Rebellion von Millionen jungen Menschen weltweit in die Sackgasse zu führen. Deshalb ist dieses Buch ein Muss für jeden rebellischen Jugendlichen! Es könnte den Herrschenden so passen, dass wir mal hier, mal dort mitschwimmen oder uns mit oberflächlichen Artikeln im Internet abspeisen lassen – stattdessen ist es höchste Zeit für mehr Klarheit und Perspektive! An Enthusiasmus und Kampfwillen mangelte es bei vielen Jugendlichen nicht. Eine weltweite sozialistische Revolution braucht aber einen fundierten proletarischen Klassenstandpunkt. Wer kennt nicht das Gefühl, in diesem Krisenchaos vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr zu sehen? Dieses Buch ergreift einen klaren Standpunkt für die Weltanschauung der Arbeiterklasse. Das ist der „Kompass“, mit dem man in jeder noch so komplizierten Frage klar sehen kann. Auch wenn ein solches Buch für viele erst mal ungewohnt ist, kann ich jedem nur ermuntern sich mit dem wissenschaftlichen Sozialismus zu befassen. Das Buch ist anspruchsvoll, aber für die Thematik doch verständlich geschrieben. Deshalb: traut euch! Ergreift Partei für die Zukunft im echten Sozialismus – Gib Antikommunismus keine Chance! Macht mit in den Lesegruppen von MLPD und REBELL!

Anna Vöhringer, Vorsitzende des Jugendverbands REBELL