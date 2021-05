Zuschrift aus Duisburg/Niederrhein

Eine alte Freundin hatte 2017 das Buch von Stefan Engel „Katastrophenalarm – Was tun gegen die mutwillige Zerstörung der Einheit von Mensch und Natur“ mit Interesse gelesen, aber auch einen antikommunistischen Roman gegen die Kulturrevolution. Wer hatte nun Recht? Und wie konnte sie uns unterstützen? Ich sagte, dass sie herausfinden muss, ob sie den Sozialismus als Ziel überhaupt gut findet.

Die Tatsachenberichte „Die Revolution geht weiter“ von Jan Myrdal und „Arzt in China“ von J. S. Horn erwiesen sich als wichtig. Nach einer gemeinsamen Wanderung 2020 schrieb sie: „Was mir diesmal wichtiger ist, die Gedankenwelt die wir geteilt haben. Dazu habe ich viel gelernt und neue Denkanstöße bekommen, z.B. durch die mitgegebenen Bücher mich mit dem Sozialismus zu beschäftigen.“ „Ich habe mit deinem zweiten Buch – Arzt in China – angefangen und bin sehr angetan von der Denkungsweise. Leider geht es ja dort jetzt ganz anders zu.“

Und schließlich: „Mich beschäftigt die Frage, wie sich das chinesische Volk in den letzten Jahren nach der Kulturrevolution so von Maos Gedanken abwenden konnte. Oder anders herum gefragt, wie ist es möglich, dass ein so riesiges und unterschiedliches Volk hinter einem Mann – früher Mao jetzt Xi, steht?“ In meiner Antwort ging es um die Überzeugungsarbeit von Mao Zedong im Langen Marsch, das ungelöste Problem seiner Nachfolge, die Einführung des kapitalistischen Denkens in China durch Deng Xiao-Ping, die grundsätzliche Rolle des Revisionismus als antikommunistischer Damm gegen den Sozialismus, seine Quellen und seine Krise. Der ausgezeichnete Abschnitt I.5 „Aufstieg und Niedergang des modernen Revisionismus“ im Revolutionären Weg 36 half mir, einigermaßen kurz zu antworten. Diese Antwort begeistere meine Freundin sehr.

Über das neue Buch „Die Krise der bürgerlichen Ideologie und des Antikommunismus“ schreibt sie nun selbst: „Gerade habe ich die Einleitung des Buches, das gestern ankam, angefangen und bin recht angetan: die Ausdrucksfähigkeit des Autors erstaunt mich aufs Neue – die Anfeuerung zum Aufstand gegen den Kapitalismus … treffen bei mir gerade auf ein Umdenken meiner Haltung, nicht nur im Kleinen umweltbewusst zu leben. Darüber mehr, spätestens wenn ich mich noch tiefer eingelesen habe.“